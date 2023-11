La devastazione infinita . Aziende senza acqua e servizi: "Qui bisogna ancora ripulire"

"E’ come essere pronti per una corsa ad ostacoli ma fermi al cancelletto di partenza a causa del fango. Tutta l’area deve essere ripulita dopo l’esondazione dell’Agna. Le strade sembrano il letto di un fiume e tutto è stato devastato". E’ la narrazione piena di angoscia e timori per il futuro espressa da un numero consistente di imprenditori dell’area industriale di Montale, lungo il letto dell’Agna che ha rotto gli argini la notte del 2 novembre (foto). I titolari delle venticinque ditte presenti sul territorio, sia pratesi che pistoiesi, si sono riuniti nello studio della commercialista pratese Giovanna Cobuzzi "per trovare le soluzioni operative necessarie per far ripartire le lavorazioni al più presto". Ma c’è la consapevolezza che "le difficoltà sono tante e tutte legate al fatto che prima occorre ripulire il fango nelle strade, nei piazzali e nei capannoni, rimettendo in sicurezza l’argine del fiume". C’è un problema che non è secondario e che aspetta una soluzione a 20 giorni dal disastro: "Acqua e fango hanno spazzato via tutti gli impianti dei servizi in comune tra i vari capannoni della zona – sottolinea la commercialista –, mancano l’acqua, l’illuminazione delle strade, non possono essere usati i servizi igienici e dovranno essere ricostruiti gli impianti per la sicurezza. Tutto ciò oltre a creare disagio non permette di lavorare in sicurezza, ammesso che si riesca a far ripartire le attività produttive, visti i danni ingenti a macchinari, impianti e merci". Un problema nel problema: "Il nodo sarà reperire i materiali occorrenti per riparare o ricostruire – prosegue la commercialista – in questa situazione non sarà facile far eseguire gli interventi e sarà un problema pagarli, se non arriveranno subito gli indispensabili contributi dello Stato".

L’immagine che rappresenta al meglio quanto gli imprenditori della zona produttiva di Montale stanno vivendo è quella di "una corsa ad ostacoli contro il tempo, nella quale occorrerà affrontare problemi logistici e finanziari. Ma soprattutto occorrerà il coraggio e la voglia di ricominciare, perché sono in gioco i capitali delle imprese e circa cinquecento posti di lavoro".

Gli imprenditori per bocca della commercialista fanno un appello chiaro: "Il comparto di Montale ha bisogno di aiuti concreti ed immediati per ripulire; del sostegno degli enti preposti per sburocratizzare ed agevolare la presentazione delle pratiche che si renderanno necessarie per la sistemazione degli impianti e di ricominciare a lavorare per non perdere i mercati, acquisiti in anni di lavoro".

Sara Bessi