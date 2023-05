La declassata chiusa di notte per un cantiere

Cantiere bis sulla declassata. Dopo l’intervento dei giorni scorsi, sempre legato al rifacimento dell’asfalto, da lunedì gli operai torneranno sulla strada per altri intervento di adeguamento. In particolare è prevista la chiusura notturna della declassata da lunedì (8 maggio) fino a martedì 16, nel tratto che va dalla rotatoria di Capezzana fino a quella con via Nenni, in direzione FirenzeCalenzano. Saranno effettuati lavori di riasfaltatura e manutenzione eseguiti da Anas. L’intervento è in programma di notte, dalle 21 alle 6, esclusi i festivi, per non intralciare il transito lungo l’arteria. Durante la chiusura il traffico sarà deviato in via via Salvador Allende, via Orione, via di Reggiana, via di Gello e via Pietro Nenni.