La danza di Virgilio Sieni intreccia legami tra arte e linguaggi moderni

Quando arte, danza e teatro vanno a braccetto in un’esplosione di linguaggi e movimenti. Corpi dipinti, corpi evocati, corpi che affiorano dalle tavole dorate per riprendere vita. Museo di Palazzo Pretorio trasformato in un palcoscenico d’eccezione oggi per la performance "Il corpo e la pittura" che vedrà in scena il danzatore e coreografo Virgilio Sieni al primo piano, fra i grandi polittici tardogotici e i capolavori di Filippo Lippi e l’Officina Pratese. Doppia replica (19 e 20.30) per un appuntamento da non perdere tra i festeggiamenti per il decennale del Pretorio e fa parte del ciclo "La scena del Pretorio – La reinvenzione performativa (2014 – 2024)", progetto a cura della storica del teatro Teresa Megale. Accompagnato dalla musica live di Fabrizio Cammarata che firmerà una performance con i linguaggi della contemporaneità che si fondono con le opere senza tempo e reinterpretano la spazialità del museo. Il costo è di 8 euro. Prenotazione allo 0574 1837859 o via mail a [email protected]. Per ammirare le meraviglie del Pretorio in notturna non si può perdere la visita il 18 maggio dalle 21 alle 24 per la Giornata internazionale dei musei: ingresso ad un euro, terrazza visitabile fino alle 23.

m.l.