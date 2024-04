La cura per il pronto soccorso: "Più dimissioni e meno attese"

Un ospedale più snello caratterizzato dal miglioramento del sistema di dimissioni, ’destino’ e boarding (attesa di un posto letto) dei pazienti: è quanto emerge dal report sul pronto soccorso e le altre attività del Santo Stefano per il 2023 presentato ieri alla Commissione consiliare 5, presieduta da Rosanna Sciumbata, dalla direttrice Maria Teresa Mechi. Un incontro richiesto dalla commissione per conoscere l’organizzazione del presidio e che da qualche tempo si traduce in report trimestrali, "frutto del lavoro di tutto l’ospedale con medici, infermieri, bed manager, e del clima collaborativo presente – sottolinea Mechi – La revisione del modello Ama (il piano per la presa in carico del paziente) introdotta dal dottor Benvenuti e dalla collaborazione delle strutture dell’area medica sia medicine che specialistiche e delle risposte ulteriori introdotte in uscita dal pronto soccorso, quali il Girot e Aiuti (Assistenza Infermieristica urgente territoriale integrata), hanno segnato una svolta". Da agosto si registra una diminuzione costante del boarding: il che significa che il pronto soccorso gira bene se il resto dell’ospedale si muove con il medesimo ritmo. Il numero delle dimissioni è cresciuto grazie "ad un lavoro enorme da parte di tutti i reparti compresa Villa Fiorita e le cure intermedie che quotidianamente danno le disponibilità previste per mantenere allineata capacità e domanda". L’analisi ai raggi X del pronto soccorso conferma un aumento degli accessi sia al pronto soccorso generale che a quello pediatrico (rispettivamente 91.457 nel 2023 contro gli 85.713 del 2022 e 19.761 nel ’23 contro i 17.280 del ’22). Nel corso del 2023 i ricoveri ordinari al Santo Stefano hanno avuto un incremento del 9,71%, sia per la tipologia urgente ma soprattutto per quella programmata, in linea con l’aumento nel primo caso degli accessi in pronto soccorso e nel secondo caso dell’attività chirurgica programmata. Si osserva anche una diminuzione nel numero di giornate di degenza sia mediche che chirurgiche. Nel 2023 c’è stato un aumento dei ricoveri in cure intermedie, come pure a Villa Fiorita (in particolare quelli legati all’attività chirurgica). Per la chirurgia c’è stato un aumento degli interventi in regime di ricovero ordinario, Day Surgery di chirurgia ambulatoriale. "L’ospedale ha trovato soluzioni che gli permettono di funzionare e dare risposte alle problematiche dei pazienti – dice Sciumbata – ll problema del boarding si è ridotto grazie ad una rete di servizi. Purtroppo dobbiamo notare la mancanza della stessa capacità di risposta da parte del territorio, che non si è attrezzato come l’ospedale ed è carente".

Sara Bessi