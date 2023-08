La cultura per premio Con "Ti porto al museo"

C’è ancora un po’ di tempo per provare a conquistare tutti e 8 i sigilli sulla tessera di "Ti porto al Museo", il percorso multimediale lanciato l’anno scorso dalla Rete dei Musei di Prato alla scoperta delle storie custodite fra le collezioni della rete. I visitatori che hanno seguito il percorso in uno o più musei hanno infatti ricevuto una tessera su cui apporre ad ogni visita il sigillo del museo. Già a metà viaggio, con quattro sigilli, si riceve in premio lo zainetto griffato della Rete. Alle prime 10 famiglie che riusciranno a completare la tessera, quindi con 8 sigilli, la Rete ha riservato un premio davvero speciale: un buono-libri da 100 euro, da spendere naturalmente in una libreria di Prato. Al momento sono già 6 le famiglie che hanno segnalato di aver completato la tessera. La consegna dei premi inizierà da settembre al Museo di Scienze Planetarie, le modalità saranno concordate con i vincitori.

Ma ci sono ancora alcuni premi da assegnare e quindi è aperta la gara per rientrare fra le prime 10 famiglie che riceveranno il premio. Il percorso è attivo in tutti i musei compatibilmente con gli orari e le aperture estive.

Ti porto al Museo attraverso il semplicissimo uso del telefonino e dei QR_code, elabora e integra conoscenze diverse, guidando i visitatori fra Cultura, Scienza e Memoria, attraverso contenuti multimediali capaci di creare un ponte tra mondi e valori del passato e il nostro vissuto attuale, oppure di proiettarci verso un futuro più sostenibile. Tutti i percorsi sono accessibili con il proprio smartphone in modo semplice e immediato per coinvolgere i visitatori in un viaggio alla scoperta di tutto ciò che arricchisce di significati oggetti, opere d’arte e testimonianze storiche custodite dagli allestimenti.

Si può sperimentare il percorso al Museo di Scienze Planetarie, al Museo della Deportazione e Resistenza, al Museo Archeologico di Artimino Francesco Nicosia, al Museo Ardengo Soffici e del ‘900 Italiano di Poggio a Caiano, al Centro di Scienze Naturali, alla Casa-Museo Leonetto Tintori, al Museo della Badia di Vaiano - Casa Agnolo Firenzuola e al Mumat Museo delle Macchine Tessili di Vernio.

All’ingresso di ogni museo al visitatore viene consegnato un pieghevole con le tappe dell’itinerario, i punti d’interesse e le istruzioni necessarie per seguire il percorso. Ogni itinerario è disseminato di QR code che danno accesso a storie inedite ispirate dalle opere in mostra con attività immersive negli ambienti che si stanno visitando (in alternativa, se non si può o non si vuole utilizzare lo smartphone, ci sono delle schede stampate).

Le informazioni ottenute permettono di rispondere al quiz collegato e scoprire la parola chiave, simbolo del Museo. Una volta completato il percorso e scoperta la parola misteriosa, si conquista il sigillo del museo da conservare sull’apposita tessera. È indispensabile la prenotazione per Centro di Scienze Naturali (scrivere a [email protected]), Casa Museo Leonetto Tintori (scrivere a [email protected]). Per tutti gli altri musei ingresso senza prenotazione. Per informazioni: [email protected]