La corsa al Comune. Doppio appuntamento per lanciare Cenni. Pd, scelta a fine mese

Orizzonte ancora lungo per il Pd, calendario già più chiaro per il centrodestra. I dem continuano a guardare a fine febbraio come il momento giusto per sciogliere il nodo della candidatura a sindaco, senza "farsi mettere pressione dalla scelta del centrodestra", come ha sottolineato venerdì a Firenze il sindaco Matteo Biffoni. Scelta che il centrodestra, appunto, ha già fatto, con l’accordo su Gianni Cenni, l’ex assessore all’urbanistica di Fratelli d’Italia, e che potrebbe presentare ufficialmente a metà febbraio, fissando invece più avanti l’appuntamento, una conferenza programmatica, che vedrà come protagonista anche la piattaforma di idee da proporre alla città, oltre ovviamente allo stesso Cenni. Questi "stati generali del centrodestra" saranno articolati in particolare su tre macro aree: decoro urbano, viabilità e grandi opere; sport, politiche giovanili, cultura e turismo; sostenibilità, lavoro e innovazione, politiche sociali. La macchina organizzativa è al lavoro per la definizione.

Nel Pd è finito invece il percorso di ascolto della base e ora la discussione si sposta dai circoli nelle stanze di via Carraia. L’obiettivo finale, come più volte dichiarato anche dal segretario Marco Biagioni, è arrivare alla fine del mese con un nome il più possibile condiviso, che sappia garantire gli equilibri fra le varie componenti del partito. Al momento la partita è sempre fra la consigliera regionale Ilaria Bugetti, il vicesindaco Simone Faggi, l’assessore alla scuola Ilaria Santi e lo stesso segretario Marco Biagioni. Il confronto andrà avanti almeno per un altro paio di settimane, senza fretta, per dirla alla Biffoni, e senza farsi influenzare dalla tabella di marcia del centrodestra. Intanto ieri il Pd una scelta l’ha fatta: a Montemurlo è stata presentata la ricandidatura a sindaco di Simone Calamai. In valbisenzio invece il quadro è decisamente più complicato.

