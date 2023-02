La conviviale del Panathlon tra passato e futuro

Prato, 17 febbraio 2023 – Gremitissima conviviale del Panathlon Prato, con tanto di accurata disamina sugli interventi in ponte da parte del Comune a cura dell’assessore allo sport e vicesindaco Simone Faggi. La sua esposizione è stata preceduta dall’intervento di Roberto Baldi che ha parlato della storia economica della città con un ampio excursus sull'attività sportiva e quindi della medicina sportiva della quale è stato uno dei pionieri.

Il nuovo socio Luciano Battiston, ex terzino del Prato calcio, si è presentato parlando della sua regione di nascita, il Friuli, e delle sue successive migrazioni come professionista prima a Torino, poi a Reggio Calabria e infine a Prato dove si è sposato ed è tornato dopo aver concluso la carriera sportiva come professionista, non mancando di conseguire la laurea in Scienze motorie.