Oggi a Palazzo Pretorio alle 18.30 ci sarò la conferenza di Angela Orlandi, direttrice scientifica della Fondazione Datini, intitolata "Il banco di Francesco Datini: una banca moderna". L’iniziativa è legata alla mostra in corso al museo "L’albero degli zecchini" visitabile fino al 19 novembre e curata dalla stessa Orlandi. La mostra è un viaggio all’interno dell’affascinante tema del denaro nella storia, dagli oggetti che possono essere definiti come "moneta prima della moneta", fino a strumenti virtuali come il denaro elettronico e digitale; un lungo excursus nel tempo, attraverso documenti e oggetti conservati in collezioni pubbliche e private