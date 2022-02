La comunità ucraina in preghiera "Temiamo per i nostri familiari"

"Praticamente tutti i membri della comunità ucraina di Prato pratese hanno parenti nel loro Paese. Sono ovviamente preoccupati per quello che sta accadendo in queste ore perché temono per la vita dei propri cari. Hanno genitori, mariti, figli, nipoti che vivono là. Le notizie che arrivano purtroppo non sono rassicuranti". Don Nicola Dzudzar (nella foto), parroco ucraino, ha avuto modo di tastare il polso della situazione anche ieri fra i fedeli suoi connazionali, una sessantina circa, quasi tutte donne, che si sono ritrovati presso la chiesa di Santa Margherita, lungo l’omonima via, all’angolo con piazza Mercatale, per celebrare la messa del pomeriggio. Lo fanno solitamente due volte alla settimana, ma il numero delle cerimonie potrebbe aumentare nei prossimi giorni. C’è particolare bisogno di fare gruppo, sostenersi a vicenda e coltivare assieme la speranza che un momento tanto tragico come questo trascorra il più velocemente possibile. "La notizia dell’invasione dell’Ucraina è stata tutt’altro che sorprendente. Era nell’aria, ma questo non significa che non l’abbiamo accolta con un profondo senso di angoscia. E’ vero anche - continua don Nicola, a Prato dal novembre 2020 - che il nostro popolo da sei anni vive in uno stato di tensione continua e quindi siamo in un certo senso abituati a tutto questo. La guerra però è un’altra cosa". Durante la messa, più volte è capitato che alcune delle fedeli dovesse assentarsi dalla chiesa per rispondere alla chiamata di un parente o di un amico che si trova in Ucraina. "Diverse di loro non vedono i familiari da mesi e mesi. Vuoi per colpa dell’emergenza sanitaria, vuoi perché non possono partire visto che la gran parte di loro fa la badante. Questo però non fa altro che aumentare l’ansia". A Prato la comunità cattolica ucraina di rito bizantino è presente da molti anni. E la ...