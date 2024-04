La città si mette in posa: "Pratografia": la mostra

Alla saletta Campolmi in via Puccetti, 3 tagliato il nastro della mostra "Pratografia", il progetto del Fotoclub Il Bacchino presieduto da Massimo Querzolo, lanciato e sviluppato in occasione del 50° anniversario di attività del fotoclub. Infatti, fu nel 1973 che un gruppo di amici fotoamatori fondò un Fotoclub dandogli il nome di uno dei simboli di Prato, il Bacchino, la fontana di piazza del Comune. "Pratografia" attraverso cinque laboratori tematici propone il racconto della città: il " Marmo Verde", materiale fondamentale per la realizzazione di molte opere artistiche tra cui il Duomo di Prato (con Andrea Foligni); "Città Industria Natura", le tre caratteristiche del tessuto urbano di Prato che coesistono e si intrecciano in uno scenario unico (con Marco Badiani); "La Movida" di oggi che racconta una Prato allegra, piena di vita e di gioventù (con Massimiliano Faralli); "La Città Multietnica" con etnie, costumi e tradizioni diverse (con Fabrizio Tempesti); "Agricoltura Urbana" a suggerire l’importanza di spazi rimasti a destinazione agricola, non solo per la produzione di alimenti, ma anche per il benessere ambientale (con Gabriele Tartoni). "Pratografia" rappresenta l’inizio della volontà di realizzare un nuovo archivio di immagini sulla città anche proponendo laboratori ed indagini visuali sul territorio. La mostra patrocinata dal Comune e dalla Provincia di Prato, in collaborazione con la Diocesi è un’iniziativa riconosciuta dalla FIAF (Federazione Italiana Associazioni). Resterà fino domenica al 21 aprile con questi orari: giovedì e venerdì dalle 16 alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.