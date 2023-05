La città salvi il Centro di Galceti Borchi: "Serve l’aiuto di tutti E la Regione deve muoversi"

Ringrazio La Nazione per aver riportato l’attenzione sui problemi del Centro di Scienze Naturali. E’ importante provare a mettere insieme le forze politiche e sollecitare la Regione a dare nel più breve tempo possibile soluzione ai gravi problemi che affliggono il Centro, nella consapevolezza che questa struttura può avere una grande funzione di sensibilizzazione sull’ambiente, specie per i giovani, ed essere luogo di importanti inserimenti socio-terapeutici per i disabili, come fu grazie ad Unitalsi. A tal proposito voglio ricordare cosa trovammo in quella struttura e cosa lasciammo in eredità al Comune al termine della amministrazione Cenni. Il Centro era chiuso, in avanzato stato di degrado, con i sigilli della magistratura e circa 100mila euro da risanare nei bilanci. In due anni furono rimosse decine di tonnellate di rifiuti di vario genere. Non ci limitammo a riaprire il parco, ma furono aumentati gli ettari a disposizione dei visitatori, con nuovi percorsi visita, aule didattiche, lo chalet per gli uffici completamente ristrutturati, l’orto botanico, la nuova cartellonistica, il nuovo rettilario, la fattoria didattica e la tecnologia per le proiezioni sulla cupola del planetario gestito allora dai volontari di Quasar. Furono acquisite anche le aree precedentemente in affitto dalla Curia. Tutto questo per dire che anche per la gestione del Centro occorre tanta voglia fare, occorre il coinvolgimento di tutta la città, ricca di associazioni, idee e persone pronte a dare una mano per il bene comune. Come fu nel 2013, quando il Centro ebbe quasi 30mila presenze. Senza questo coinvolgimento si ha una struttura fine a se stessa, imbrigliata da una burocrazia che ostacola anche le cose più semplici con il pessimo risultato oggi sotto gli occhi di tutti. Parlando della storia del Csn mi è sembrato opportuno ricordare anche questa parentesi della gestione Cenni, Borchi, Bicchi e del cda di allora.

Goffredo Borchi

Vicesindaco

assessore ambiente 2009-2014