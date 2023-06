La città raccontata in un libro Tra le feste, il calcio e le riviste E’ in arrivo "Prato com’era"

E’ in programma mercoledì 21 giugno alle 18 al Castello dell’Imperatore la presentazione del terzo volume di Prato com’era - storie, immagini e protagonisti del nostro secolo d’oro. Il libro è curato dal giornalista Roberto Baldi con le foto dell’Archivio Studio Ranfagni di Prato. La presentazione promossa da La Nazione – Qn anticipa la distribuzione gratuita del volume che avverrà venerdì 23 giugno. Si ripete così la formula di successo che ha portato a regalare i primi due libri con La Nazione tra settembre 2022 e gennaio 2023. Due volumi che hanno fatto registrare il tutto esaurito. La realizzazione del terzo libro è stata resa possibile grazie al sostegno degli sponsor: Publiacqua (già coinvolta anche nella ristampa del secondo volume) e la concessionaria Palmucci, azienda storica pratese e dell’area metropolitana. Quest’ultimo libro va ad approfondire il rapporto fra Prato e il tempo libero. Il volume va a raccontare come la città sapeva divertirsi e come continua a farlo tutt’oggi, come si esaltava su due e quattro ruote, come ha gioito grazie ai vecchi successi del Prato e i suoi momenti di pausa fra sport e camminate nel tempo libero fra verde e il lungofiume. Nel libro che anche una rilettura dello storico rapporto fra la città e la Versilia. E ancora le feste, le riviste del Buzzi e del Gam. Senza dimenticare il ruolo centrale che da decenni svolgono i club service di Prato. Nel terzo volume di Prato com’era non manca infine un capitolo sulla chiesa pratese e uno spaccato sulla città che lavora, con il tessile oggi concentrato più che mai sulla sostenibilità, la vocazione verde e il rispetto dell’ambiente, un’altra delle tante scommesse che il distretto di Prato ha vinto.