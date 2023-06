La città non dimentica Web inondato di foto E La Nazione regala uno speciale su Cecco

Anche oggi i social sono invasi dalle dediche, dalle foto e dai ricordi in memoria di Francesco Nuti. Persone comuni, personaggi dello spettacolo: il tributo al grande artista è unanime. Dopo l’annuncio della morte avvenuta all’età di 68 anni, lunedì mattina nella clinica romana dove era ricoverato da tempo, fino a giovedì il giorno del funerale celebrato a San Miniato a Monte a Firenze, e poi ieri, i social sono stati inondati di messaggi e dediche.

Il web è stato il contenitore delle tante immagini di Nuti postate dai fan e non solo. Giovane, sorridente, sul set o in televisione quando nel 1988 portò la canzone ’Sarà per te’ al Festival di San Remo. Ma soprattutto c’è una foto in bianco e nero che ricorre spesso in questi giorni sui social scattata durante le riprese di ’Tutta colpa del Paradiso’ (pellicola diretta dallo stesso Nuti e girata quasi interamente in Val d’Ayas, all’Alpe Taconet): ritrae Nuti giovanissimo che con una mano tiene una macchina fotografica e con l’altra abbraccia una altrettanto giovanissima Ornella Muti. Sua compagna anche nel film ’Stregati’ con la quale alle fine degli anni ’80 erano diventati una delle coppie più di successo del cinema italiano.

È stata lei stessa ieri a commentare quella foto: "Forse è l’immagine in assoluto più bella di una coppia cinematografica che ha fatto innamorare milioni di telespettatori negli anni Ottanta sul set ’Tutta colpa del paradiso’. Con Francesco Nuti ci lascia per sempre un talento mai troppo celebrato o compreso. Un comico mai davvero comico, un poeta egocentrico e lunare, un regista attento e sperimentatore. Saperlo vivo rinvigoriva la speranza che un giorno tutto sarebbe tornato normale, che avrebbe ripreso in mano la sua vita e avrebbe girarto l’ultimo film mai realizzato, Olga e i fratellastri Billi. Ci stringiamo intorno a chi lo ha amato: la figlia Ginevra, Giovanni Veronesi, Leonardo Pieraccioni, Alessandro Haber e tanti altri".

Anche La Nazione vuole rendere omaggio al genio artistico di Francesco Nuti, che a Prato ha vissuto la sua infanzia, l’adolescenza e mosso i primi passi da artista coltivando il sogno di diventare il grande registra che è stato. Uno speciale con all’interno il poster di una delle immagini più iconiche del cinema italiano, scattata durante le riprese di Caruso Pascoski (di padre polacco) film del 1988, che sarà regalato in abbinamento gratuito al quotidiano domenica 18 giugno. Un omaggio de La Nazione ad un artista eccezionale, come è stato definito da molti, scomparso troppo presto.

Lo speciale si unisce alle iniziative che nelle prossime settimane seguiranno in tutta la città, che prima di tutto ha scelto di intitolare le Manifatture Digitali del cinema in Santa Caterina proprio all’attore. Un gesto di riconoscenza verso un grande artista che non ha mai dimenticato Pato (e Narnali), e che ha portato la città celebrandola nei suoi film.

Oggi pomeriggio alle 18,15 a Casa Bastone le Pagliette del Buzzi, compagnia con la quale Nuti-studente ha mosso i primi passi, gli dedicheranno lo spettacolo estivo di beneficenza cantando alcune delle sue più celebri canzoni (l’ingresso è libero) mentre martedì 18 luglio nel Chiostro di San Domenico ad ingresso libero presenterà ’Tutta colpa di Cecco’ spettacolo con Stefano Simmaco, Fabio Giuliani, Niccolò Storai. Saranno proiettati spezzoni di film accompagnati dalle musiche più celebri. Il progetto nasce da una passione coltivata negli anni per le opere cinematografiche ma anche musicali scritte insieme al fratello Giovanni. Francesco Nuti è stato uno dei figli prediletti di Prato e la sua città non l’ha mai dimenticato né abbandonato.

Silvia Bini