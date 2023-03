La città del bene e i suoi club Pensare agli altri è una missione E tutti insieme con l’Ucraina

di Roberto Baldi C’è chi preferisce le pantofole del dopocena abbarbicato a una Tv che ti offre lo sport, i diversivi della politica, i talk show alla Maurizio Costanzo (dove frullava informazione e divertimento, con la notizia che diventava spettacolo); c’è il giovanissimo che si dedica morbosamente ai social (meglio chiamarli a-social), che anche nei network diventano talvolta specchio dei narcisisti e palcoscenico degli indifferenti; c’è chi fa impresa mattina e sera perché senza lilleri non si lallera e perché tra aegli e non aegli sono il doppio, come si dice a Prato e dove si è sempre usato il porca miseria mai maledetta miseria. Si è sempre fatto riferimento da Malaparte al godibilissimo Edoardo Nesi all’industriosità di Prato, allora Manchester della Toscana, che è anche il fiore all’occhiello della città. Ma c’è anche chi a Prato si occupa del bene altrui nei vari club, accanto alle iniziative individuali e al volontariato di cui abbiamo già scritto su queste pagine: nell’occasione della cospicua cifra inviata per la causa ucraina, quasi tutti i club service operanti in Prato e provincia si sono impegnati di buzzo buono. In particolare sono attivi il Rotary Club Prato, Filippo Lippi; i Lions cittadini Centro, Datini, Castello,...