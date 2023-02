La città degli architetti Premio alle tesi di laurea

Prato al centro della tesi di laurea vale un premio in denaro e una targa celebrativa per quattro giovani arichietti. A portare a casa lo scettro della seconda edizione del premio ’Città di Prato’ sono stati Elisa Fiaschi, Benedetta Baroncelli, Eleonora Niccoli e Simone Parigi. Tre progetti selezionati tra 10, premiati ieri dal sindaco Biffoni, dall’assessore con delega per Università Gabriele Bosi, dal direttore generale di Pin Enrico Banchelli e dall’economista e docente Giorgia Giovannetti.

Il bando, alla sua seconda edizione ha messo in palio tre premi economici di 2000 euro ciascuno. Non solo, il Comune ha provveduto alla pubblicazione cartacea delle tesi e alla messa a disposizione nelle biblioteche di Pin e Lazzerini. Gli elaborati saranno anche scaricabili dal sito del Pin (www.pin.unifi.itpremio-citta-di-prato).

I premi, finanziati dall’amministrazione comunale, sono banditi dal Polo universitario. Alla selezione hanno potuto partecipare i laureati magistrali in tutte le Università italiane che hanno affrontato nella propria tesi lo studio di aspetti legati al territorio pratese in tre ambiti particolari: processi di riqualificazione e trasformazione urbana; trasformazione dell’economia del distretto con particolare riferimento all’economia circolare e riqualificazione ambientale; trasformazioni sociali, culturali ed antropologiche del lavoro e del territorio.

"Le tesi possono dare idee e spunti e contribuire alla conoscenza e visto che la politica molto spesso raccomanda di premiare il merito, questo è anche un modo per andare incontro a questa esigenza - afferma il sindaco Matteo Biffoni -. L’esito finale del corso di studi universitario è spesso il frutto di fatiche, pensieri, preoccupazioni e ricerche approfondite e alla fine è giusto non perdere questo valori". Elisa Fiaschi si è laureata in Architettura all’Università di Firenze con una tesi di laurea dal titolo ’Tracce liquide: progettazione di infrastrutture blu nella città di Prato’, Benedetta Baroncelli è laureata in Architettura all’Università di Firenze con la tesi dal titolo ’La casa di maternità: ricerca e proposta progettuale per la realizzazione di una struttura per il percorso maternità a Montemurlo’, Eleonora Niccoli e Simone Parigi si sono laureati, con una una tesi scritta a quattro mani, in Architecture-Built Environment-Interior, al Politecnico di Milano progettando nella loro tesi un nuovo modello scolastico. "Un premio che valorizza le attività di studio e di ricerca che vengono fatte su Prato - dichiara Enrico Banchelli, direttore del Pin - portano idee fresche e spesso con un’ottica interdisciplinare".