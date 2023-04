La città che lavora è più verde Sempre fra ottimismo e pessimismo Ma nessuno è rimasto mai fermo

di Roberto Baldi

Eravamo in cima a tutte le classifiche del tessile prima degli anni novanta: 150.000 abitanti raddoppiati in vent’anni; fabbriche in centro e in periferia; 60.000 addetti di cui 20.000 in proprio, con l’operaio metà prestatore d’opera la mattina in fabbrica a chiedere l’aumento di paga e metà imprenditore la sera a casa a negarlo al dipendente che mandava il telaio; niente autunni caldi, nessun aiuto dello Stato, resistenza all’acrilico alla finta pelle al jersey. Piccole unità lavorative, due sole librerie-cartolerie in tutta Prato, Gori e Bertelli, dove i libri si compravano talvolta a secondo del colore della copertina in sintonia con l’arredo della casa. L’abitazione con dentro un telaio e cucina in giardino per non sporcarla, mantenendo i divani del salotto eternamente coperti di nylon. C’era anche uno slang del tessile: essere pratesi tanta lana, il monte del rossino per deprezzare qualcosa, leva e non metti ogni gran monte ascema.

Poi gli anni ’90 con il vecchio tessile acciaccato che si leccava le ferite, la globalizzazione neo-liberista che avviava una rivoluzione nel distretto. C’erano ancora titoli accattivanti sui giornali: "I giovani giapponesi vestono Prato" oppure "Prato veste il cinema". Abiti per importanti produzioni cinematografiche: "Il Nome della Rosa" di Annaud , "L’età dell’innocenza" di Scorsese, "Medea" di Pasolini, "Ludwig" di Visconti, "Un thè con Mussolini" di Zeffirelli, "Casanova" di Fellini e altri. Di fatto il tessile era stato colpito al cuore. Ne parlammo in molti convegni. Ma era la retorica ormai dei molti fiori e poche zucche.

Negli ultimi tempi un vento di ripresa, allargando gli investimenti produttivi, modificandone la struttura organizzativa; utilizzando il riusato che è sempre stata una nostra caratteristica tornata in auge con la cosiddetta economia circolare ed eco sostenibilità che accomuna le vite di tutti noi. Piangi piangi quello pratese è ancora il polo tessile più grande d’Italia con 200 anni di tradizione, considerato oggi al servizio dei grandi marchi della moda, con il 60% del giro d’affari generato dalle esportazioni, per un valore di 1,5 miliardi di euro (pari al 15% dell’esportazione tessile nazionale). Antonio Lucchesi, uno dei padri nobili del tessile, avvalora da tempo questo indirizzo. Ivo Vignali nell’accompagnarci all’uscita dello stabilimento di Montemurlo, mostra i quadri con velluti per arredamento e abbigliamento appesi alla parete, carezzandoli con cura. Molti altri hanno preso la strada della circolarità, una maniera di immaginare prodotti e processi di produzione virtuosi; uso sostenibile delle risorse privilegiando quelle rinnovabili. E’ il riciclato, signori, con cui vengono classificati lo scarto e i semilavorati come sottoprodotti da poter impiegare nuovamente nei diversi cicli produttivi e non rifiuti da smaltire.

Non è grasso che cola. E’ aumentata la produzione, ma il busco è ridotto perché sono cresciuti i costi. E’ il pessimismo di chi inventava l’aereo e preparava il paracadute. Fra ottimismo e pessimismo il pratese non sceglierà mai tranquillismo, che a Prato non ebbe cittadinanza. Adopriamo il presente per salvare il futuro attraverso la regola delle tre erre: riduci, riusa, ricicla trascendendo i confini della pandemia Covid, facendo del reimpiego uno stile di vita oltre che risorsa economica. Non vedi più il pratese inondare i campi di peluria, né il Bisenzio sfogatoio. Non c’è bellezza nella migliore stoffa se provoca infelicità, scrisse Mahatma Gandhi. Buschiamo di meno ma abbiamo cominciato a salvare la terra e noi stessi.