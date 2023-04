La Chiesa pratese accoglie il diacono Alessandro Tacconelli

Stamattina alle 10 in cattedrale il seminarista Alessandro Tacconelli (foto) riceverà il diaconato dalle mani del vescovo Giovanni Nerbini. Venticinque anni appena compiuti, Tacconelli è cresciuto nell’oratorio di Sant’Anna in viale Piave e studia all’Almo Collegio Capranica a Roma. Lo scorso anno ha conseguito il baccalaureato in teologia e attualmente sta studiando per avere la licenza in liturgia. Il diaconato è un grado del sacramento dell’Ordine, in questo caso è una tappa del cammino verso il sacerdozio. Il ministero del diacono è sintetizzato dal Concilio Vaticano II con la triade "diaconía della liturgia, della predicazione e della carità", con cui serve "il popolo di Dio, in comunione col vescovo e con il suo presbiterio".

La celebrazione eucaristica in programma domani sarà trasmessa in diretta su Tv Prato (sul canale 75 e in streaming sul sito web).

Intanto arrivano a conclusione i festeggiamenti per i cinquecento anni dalla nascita di Santa Caterina de’ Ricci, la mistica domenicana compatrona di Prato. Per tutto l’anno si sono tenute varie iniziative, tra celebrazioni, conferenze e visite guidate, per ricordare la santa, nata il 23 aprile del 1522 a Firenze e scomparsa a Prato il 2 febbraio del 1590.

Oggi alle 17 vespri e alle 17,30 messa celebrata da padre Damiano Grecu, parroco di Gesù Divino Lavoratore; anima il coro dell’orchestra Vox-Artis. Domani la conclousione del triduo iniziato venerdì: alle 17 vespri e alle 17,30 messa celebrata da frate Antonio Cocolicchio, priore provinciale domenicano. Partecipa lo studentato domenicano, anima il coro della parrocchia Spirito Santo.

Si ricorda che nella Basilica è possibile ottenere l’indulgenza plenaria.