La Chiesa che non dice mai no Sempre dalla parte dei deboli "Accogliamo chi ha bisogno"

di Roberto Baldi

La diocesi di Prato, che conta oggi circa 250.000 abitanti e comprende circa 100 parrocchie, è sempre stata realtà connaturata al tessuto cittadino attraverso vescovi di grande ispirazione sociale e umanitaria come Pietro Fiordelli, Gastone Simoni, Franco Agostinelli ed oggi Giovanni Nerbini. Accanto a loro, accanto ai gruppi di volontariato istituzionale e spontaneo, è emersa l’assistenza sociale e religiosa di sacerdoti che si sono interessati agli altri prima di interessarsi a se stessi. Vivi per te stesso e vivrai invano; vivi per gli altri e ritornerai a vivere è stato l’intimo comandamento.

Difficile enucleare i più meritevoli. Per non far torto ai molti in servizio e in piena disponibilità umanitaria, dei quali si è detto in altra parte delle nostre pubblicazioni, ci piace soffermarci su due preti che hanno lasciato recentemente per raggiunti limiti di età e madre Paola, un perno dell’assistenza al bisogno.

Il primo di questi personaggi è monsignor Nedo Mannucci, già vicario generale della diocesi, che da poco ha raggiunto il suo stato di "messa in riposo" con una dizione cara al linguaggio morbido della Chiesa. Un pretone aitante, sorridente, sguardo giovanilmente limpido con la faccia del ragazzo buono, nonostante i 70 anni e passa. La sorte, che è spesso lo pseudonimo di Dio quando non vuole firmare, lo ha portato a un ruolo di primo piano nella diocesi di Prato, ma il ricordo della sua attività è principalmente legato al periodo di esemplare servizio nelle parrocchie, fino al riposo obbligato. "Sempre in prima linea quando il bisogno chiama?", la domanda di una volta. E lui: "La nostra è una missione di bene senza confini, come ci hanno insegnato fin da quando siamo entrati in seminario. Porto con me la mia storia d’amore alla parrocchia e alla gente e più in particolare ai bisognosi che Cristo ci ha consigliato di considerare come nostri fratelli".

Stessa disponibilità in don Romano Faldi, una vita da pievano in quel di Santa Maria a Colonica, prete da più di mezzo secolo (12 novembre 1961 l’ordinazione sacerdotale), il volto che sa di pane fresco e la mano che, quando stringe, ha lo stesso vigore della Pieve senza voler mandare in paradiso per forza. "Ho vissuto in simbiosi con i fedeli – dice don Romano, incorniciato in una capigliatura da cantante folk – Dal vibrare di affetto e di emozioni di questo mio mondo in mezzo ai parrocchiani (i bimbi di S. Maria a Colonica imparavano a chiamare don Romano subito dopo aver profferito babbo e mamma), nasceva la mia piena disponibilità che stava scritta anche in una targhetta lato abitazione: sono presente in casa tutti i giorni dalle 8 alle 9. Oltre tale orario puoi chiamarmi al cellulare. Spesso, essendo io l’organista della cattedrale, sono all’organo, in chiesa, a studiare. E il cellulare non disturba". Anche i nomadi, numerosi in quella zona, a far la fila da lui. "Il Vangelo insegna a guardare agli ultimi. I nomadi non frequentano la chiesa, ma io li vado a trovare ed è festa. E loro vengono da me quando non ce la fanno a pagare bollette o medicine".

Altra figura religiosa in odor di pensionamento madre Paola. Entri nella Casa famiglia di villa Martelli e vivi un angolo di beatitudine sulla strada oltre il cimitero di Iolo, un gruppo di suore dedite all’accoglienza all’insegna della pace interiore che la vedi dipinta in quel sorriso largo e tollerante di madre Paola, immigrata dal Veneto insieme a sette fratelli, operaia in fabbrica a 15 anni, protagonista oggi della fiaba bella dell’accoglienza. La caratterizzano dedizione, generosità, amore in questo silenzio ovattato, in questo odore di cose semplici, lontano dai rumori della città, dalla burocratizzazione della solidarietà e scopri che ancora prima di essere uomo, donna, pratese o straniero, uno è persona su cui può gravare l’assenza occupazionale, la mancanza di un tetto, l’isolamento, l’identità infranta, il malessere psichiatrico, che qui si affronta essenzialmente con la terapia del sorriso, la più valida di tutte, nella consapevolezza che ciò che abbiamo fatto solo per noi stessi muore con noi, ciò che abbiamo fatto per gli altri è immortale.