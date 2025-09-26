La cerimonia. Galciana celebra. Sassoli: il premio

La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Prato
26 set 2025
REDAZIONE PRATO
La seconda edizione del concorso giornalistico. I vincitori e le opere con menzione scelti dalla giuria.

Domani al circolo Arci Renzo Degl’Innocenti si tiene la premiazione della seconda edizione del Premio giornalistico nazionale in ricordo di David Sassoli

Galciana al centro dell’Europa per un giorno con la premiazione dei vincitori della seconda edizione del Premio giornalistico nazionale in ricordo di David Sassoli, giornalista e già presidente del Parlamento europeo, scomparso nel gennaio di tre anni fa. La cerimonia si tiene domani alle 18 al circolo Renzo Degli Innocenti. L’iniziativa vuole ricordare il politico e giornalista che era legato alla frazione, dove viveva sua nonna materna e dove tornava appena gli impegni lo permettevano. La giuria, presieduta da Piero Ceccatelli e composta dai giornalisti Stefano Fabbri (Ordine dei Giornalisti della Toscana), Claudio Vannacci (Notizie di Prato – Toscana TV), Sara Bessi (La Nazione), Alessandro Formichella (Il Tirreno), Giancarlo Gisonni (TV Prato), Patrizia Scotto di Santolo (White Radio), ha selezionato i vincitori fra le numerose candidature pervenute sul tema "I territori e l’Europa". Vincitore assoluto e per la categoria ’Stampa online’ il giornalista Andrea Lattanzi di Gedi Visual nel reportage pubblicato su Repubblica.it con un servizio che documenta incuria e discariche abusive che circondano i luoghi storici dell’isola di Ventotene. A Lattanzi andrà un assegno di 1500 euro. Per la categoria ’Radio e TV’ vincitore Andrea Montigiani TIF-Controradio per il servizio sull’agriturismo Santo Stefano restaurato con fondi europei e tappa dei Camminatori di Walk for Europe. Jessica Mariana Masucci è stata scelta per ’Carta stampata e agenzie di stampa’ per la pubblicazione su Foglio Review di "La porta è sempre aperta" sul tema della salute sociale praticata nei centri di Ribaucare a Bruxelles-Molenbeek e nell’ambulatorio di Emergency a Napoli-Ponticelli. Ai due giornalisti andranno 500 euro a testa.

Menzioni della giuria agli autori di servizi pervenuti e particolarmente significativi: Francesco Amistà (Giornale del Bisenzio) sui ‘ragazzi’ dell’Europa immigrati in Francia prima della Seconda Guerra Mondiale ("Quei figli d’Europa uniti da radici e identità comuni"); Davide Mino Leo per il podcast "Brussèl" di Pagella Politica sull’informazione ai cittadini riguardo all’Europa; Simone Matteis (Linkiesta.it) sulla prima comunità energetica transfrontaliera d’Europa tra Spagna e Portogallo ("Energia para el pueblo"), tra Spagna e Portogallo, finanziato da fondi di coesione dell’UE.

