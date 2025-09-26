La cerimonia. Galciana celebra. Sassoli: il premio

Galciana al centro dell’Europa per un giorno con la premiazione dei vincitori della seconda edizione del Premio giornalistico nazionale in ricordo di David Sassoli, giornalista e già presidente del Parlamento europeo, scomparso nel gennaio di tre anni fa. La cerimonia si tiene domani alle 18 al circolo Renzo Degli Innocenti. L’iniziativa vuole ricordare il politico e giornalista che era legato alla frazione, dove viveva sua nonna materna e dove tornava appena gli impegni lo permettevano. La giuria, presieduta da Piero Ceccatelli e composta dai giornalisti Stefano Fabbri (Ordine dei Giornalisti della Toscana), Claudio Vannacci (Notizie di Prato – Toscana TV), Sara Bessi (La Nazione), Alessandro Formichella (Il Tirreno), Giancarlo Gisonni (TV Prato), Patrizia Scotto di Santolo (White Radio), ha selezionato i vincitori fra le numerose candidature pervenute sul tema "I territori e l’Europa". Vincitore assoluto e per la categoria ’Stampa online’ il giornalista Andrea Lattanzi di Gedi Visual nel reportage pubblicato su Repubblica.it con un servizio che documenta incuria e discariche abusive che circondano i luoghi storici dell’isola di Ventotene. A Lattanzi andrà un assegno di 1500 euro. Per la categoria ’Radio e TV’ vincitore Andrea Montigiani TIF-Controradio per il servizio sull’agriturismo Santo Stefano restaurato con fondi europei e tappa dei Camminatori di Walk for Europe. Jessica Mariana Masucci è stata scelta per ’Carta stampata e agenzie di stampa’ per la pubblicazione su Foglio Review di "La porta è sempre aperta" sul tema della salute sociale praticata nei centri di Ribaucare a Bruxelles-Molenbeek e nell’ambulatorio di Emergency a Napoli-Ponticelli. Ai due giornalisti andranno 500 euro a testa.

Menzioni della giuria agli autori di servizi pervenuti e particolarmente significativi: Francesco Amistà (Giornale del Bisenzio) sui ‘ragazzi’ dell’Europa immigrati in Francia prima della Seconda Guerra Mondiale ("Quei figli d’Europa uniti da radici e identità comuni"); Davide Mino Leo per il podcast "Brussèl" di Pagella Politica sull’informazione ai cittadini riguardo all’Europa; Simone Matteis (Linkiesta.it) sulla prima comunità energetica transfrontaliera d’Europa tra Spagna e Portogallo ("Energia para el pueblo"), tra Spagna e Portogallo, finanziato da fondi di coesione dell’UE.