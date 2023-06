La cena dei nonni: a tavola in 140 E uno di loro ha offerto per tutti

Centoquaranta nonni a tavola per trascorrere una serata in compagnia. Ed è stato proprio uno di loro, Piero Cirri, a pagare per tutti: generosità e amicizia hanno colorato così una serata speciale. Resa ancora più speciale dal sorriso di Giulietta, la volontaria centenaria ‘regina’ dei crostini e che si è messa al lavoro in cucina. A Poggio a Caiano è tornata così lunedì sera la "Festa dei nonni", una cena sotto le stelle promossa dalla Misericordia, che fino a prima dello scoppio della pandemia, era il rituale di benvenuto all’estate.

Nel marzo scorso non era stato possibile organizzare neppure il pranzo di San Giuseppe, anche questo per tradizione offerto agli anziani, e ora che tanta difficoltà sono superate, il presidente della Misericordia Sergio Campanelli ha voluto omaggiare i nonni poggesi. La cena si è svolta al Mestolo d’Oro con i piatti cucinati e serviti dai volontari, con l’animazione musicale dell’orchestra "I paesani" che ha proposto tante canzoni degli anni Sessanta. Non è mancato, durante il saluto del sindaco Riccardo Palandri e in cucina, come detto, c’era anche la volontaria centenaria Giulietta, specialista nella preparazione dei crostini, che nei mesi scorsi è stata nominata "capo di guardia" della Misericordia per l’impegno e la presenza di tutti questi anni.

Ma è anche una bella storia di generosità quella che accompagna questa festa. Nelle scorse settimane, infatti, la Misercordia cercava uno sponsor per finanziare la cena, in quanto il menu è completo: va dall’antipasto al cono gelato. Ed ecco che proprio un nonno si è fatto avanti: "Grazie a Piero Cirri detto Pimpi – spiega Sergio Campanelli – abbiamo allestito la cena. Ne parlammo in modo informale e guidato dal suo eccezionale spirito giovanile mi disse subito "Ci penso io!" e così è stato. Durante la cena abbiamo raccolto delle offerte che serviranno per aiutare famiglie e singoli in situazione di difficoltà economica, a pagare le bollette. Ringrazio oltre a Piero Cirri anche i volontari del Mestolo d’Oro che hanno partecipato alla buona riuscita dell’iniziativa, in quanto il lunedì è il giorno di chiusura ma hanno cucinato e servito con grande impegno. E grazie anche all’orchestra I Paesani che ha suonato gratuitamente – ha proseguito il presidente Campanelli –. Finalmente con questa cena siamo riusciti a riveder le stelle. L’ultima era stata nel 2019. Oggi, devo dire, che non è più tanto facile e scontato mettere a tavola 140 persone, proprio per una questione di costi e vedere questa risposta della comunità poggese è stata proprio una bella cosa".

M. Serena Quercioli