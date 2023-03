La Casa di comunità solleva critiche "Solo cemento al posto del verde" Ma il sindaco: "Servizi importanti"

La Casa di comunità che entro il 2026 sorgerà all’interno della grande area verde di via Rosselli non piace a tutti. Da quando il progetto è stato presentato, da più parti, si sono sollevate critiche circa la decisione di edificare una nuova palazzina in un’area verde e all’ingresso del centro cittadino. "Troppo cemento", "Altro che servizi è una cementificazione". Queste le critiche più aspre apparse nei giorni scorsi sui social.

Il Comune rimanda al mittente le accuse e dal canto suo spiega la bonarietà dell’intervento che porterà alla costrizione di un nuovo edificio di circa 3000 metri quadri e alla dismissione del distretto sanitario di via Milano. "Costruire la Casa di comunità significa guardare al futuro e alla salute dei nostri cittadini, garantendo cure e servizi di prossimità. È questa un’opportunità straordinaria per dare al territorio importanti servizi sanitari. Non potevamo perdere questo treno". Il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, non ha dubbi e risponde alle polemiche sollevate in questi giorni alla notizia della costruzione della nuova struttura nell’area di via Pertini e via Rosselli, sottolineando la grande occasione offerta dai fondi Pnrr e i vantaggi in termini di prestazioni socio-sanitarie, che la struttura porterà sul territorio: "Con la Casa di comunità, che sarà realizzata entro il 2026 con fondi Pnrr, abbiamo la consapevolezza di avere servizi socio-sanitari di livello superiore rispetto ad oggi, con una struttura sanitaria aperta h12, cioè dalla mattina alla sera. Quindi, non solo i tradizionali servizi del distretto socio-sanitario, ma prestazioni sanitarie per tutta la giornata: ambulatori con i medici di medicina generale, visite specialistiche, servizi diagnostici per monitorare lo stato di salute dei nostri cittadini per quanto riguarda le principali patologie, continuità assistenziale e primo soccorso. Aspetti di straordinaria importanza per la salute e la sicurezza dei nostri cittadini che oggi non abbiamo". Il via libera all’opera è frutto di una programmazione urbanistica che aveva previsto fin dal 2008 la costruzione di una struttura sanitaria nell’area pubblica di via Pertini, previsione nella quale è rientrata anche la costruzione degli appartamenti prospicienti. "Non potevamo perdere questo treno - conclude - , avremmo perso l’opportunità di avere servizi sanitari di livello"

Silvia Bini