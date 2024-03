La Casa di comunità entro il 2024. L’Asl presenta le novità del progetto

Sarà inaugurata entro la fine del 2024 la Casa di comunità di Vaiano, presentata ieri alla presenza del sindaco Primo Bosi, della direttrice della Società della salute Lorena Paganelli, del direttore della Struttura servizi ai cittadini della Asl Claudio Sarti, della dirigente del servizio infermieristico area pratese Monica Chiti, il direttore del settore Manutenzione immobili della Asl Toscana Centro Gianluca Gavazzi, la coordinatrice sanitaria dell’Area pratese Laura Tattini e una rappresentanza dei medici di medicina generale del territorio. Per la parte politica, oltre a Bosi, erano presenti Ilaria Bugetti e l’assessore regionale alla Sanità Simone Bezzini.

"Ringrazio l’Asl – ha detto il sindaco – per averci ascoltato, per quel che riguarda l’ampliamento del distretto che, progettato in questo modo, ha evitato l’interruzione del servizio durante i lavori. E approfitto per chiedere che nel progetto venga inserito il Pir, cioè il Punto di Intervento rapido, quello che una volta era chiamato punto di primo soccorso, per i codici bianchi".

Per il Pir, ci sarà da aspettare. "Lo spazio – ha dichiarato l’assessore Bezzini, che durante il suo intervento si è soffermato sui vari problemi che sta affrontando la Regione per quel che riguarda la sanità, dai soldi e medici che mancano alla domanda che è aumentata – è previsto, ci sarà da capire col tempo come strutturare il servizio".

Sevizio che prevede copertura medica e infermieristica h24 (tornerà nei locali del distretto la Guardia medica) dal momento che l’ampliamento arriva a far superare all’attuale distretto gli 800 metri quadrati necessari per la formula Hub: la "Casa di comunità" non sarà limitata alle prestazioni mediche ma sarà un centro socio-sanitario.

Aumenteranno le discipline specialistiche e soprattutto – notizia ufficializzata proprio nell’incontro di ieri – ci saranno gli ambulatori del medici di famiglia, che potranno dialogare con i vari specialisti. Una formula già sperimentata con la Casa della salute di Vernio dove, per limitare gli spostamenti, il cittadino dei tre Comuni valbisentini ha una priorità di 5 giorni.

Per i tempi: arriva a marzo la conclusione del primo step, ovvero l’efficientamento energetico della struttura attuale, poi si passerà all’ampliamento di 300 metri quadrati, con nuove stanze che verranno costruite sul lato prospiciente la Sr 325, per concludere con il posizionamento di pannelli fotovoltaici sul tetto, l’ultimo passaggio prima della consegna dei lavori e l’inaugurazione.

Claudia Iozzelli