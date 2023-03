La Casa di comunità divide ancora Raccolta firme contro il progetto

Il malumore per la decisione di costruire la nuova Casa di comunità nell’area verde di via Pertini non si placa e sfocia in una raccolta firme. L’annuncio è stato pubblicato sulla pagina Facebook ’Sei di Montemurlo se’ e invita quanti vogliono aderire a rivolgersi allo Sportello al cittadino di piazza Don Milani. Il promotore è Andrea Pigolotti che si scaglia contro "l’ennesima cementificazione di Montemurlo green - si legge nel post -. Un progetto che ha radici lontane nel 2009 e che è arrivato al culmine con un accordo tra Comune e Asl. Mi riferisco al parco Rita Levi Montalcini, tra via Pertini e via Maggiore, che entro il 2026 sarà quasi interamente smantellato per costruire la nuova Casa di comunità. Possibile che l’amministrazione non abbia trovato altro luogo dove edificare se non all’interno di un parco verde?". Il sindaco Calamai però rivendica la scelta fatta dal Comune: "Non potevamo perdere questo treno, avremmo perso l’opportunità di avere servizi sanitari di livello". Il progetto è frutto di una programmazione urbanistica lungimirante che aveva previsto fin dal 2008 la costruzione di una struttura sanitaria nell’area pubblica di via Pertini. "Con ostinazione e determinazione l’amministrazione comunale ha lavorato affinché Montemurlo potesse essere ricompresa nel quadro delle Case di comunità, perché non volevamo e non potevamo perdere l’opportunità di servizi socio-sanitari così importanti per i nostri cittadini sul territorio. Era un dovere della nostra amministrazione raggiungere questo obiettivo e siamo felici di averlo centrato". Il sindaco Calamai ricorda poi gli anni del Coronavirus: "La pandemia ci ha dimostrato quanto i servizi sanitari locali siano importanti. Grazie ai fondi Pnrr, riusciremo a localizzare i servizi sanitari sul territorio per i prossimi decenni. Ora e non domani".

Silvia Bini