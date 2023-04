La cartolina che (ormai) ti aspetti

Maristella Carbonin

Nell’uovo di Pasqua, il prossimo anno, sarebbe bello trovare un caffè – nel senso di bar, locale – aperto in pausa pranzo nei giorni di festa. Per chi lavora, o per chi viene a visitare la città. E invece prendere un caffè ieri dopo pranzo nel cuore di Prato era un’impresa. E mettiamoci anche la "cartolina" di Piazza Duomo, che dovrebbe essere biglietto da visita della città. Auguriamoci che ieri i turisti non abbiano fatto capolino nelle ore più calde e piacevoli della giornata. Perché l’incanto del pulpito di Donatello gridava solitudine, nella sua bellezza. Vuota (di occasioni) la piazza, i gradoni del Duomo presi per panchine di un giardinetto qualsiasi. Peccato.