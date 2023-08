La carta della discordia Centinaia di chiamate per i soldi del governo "Fuori 500 famiglie"

Centinaia di telefonate e Urp del Comune in tilt in pieno agosto. "Colpa" della carta solidale acquisti 2023, caricata con 382,50 euro, lanciata mesi fa dal governo. Nel comune di Prato le famiglie beneficiarie sono state 2.151, per ognuna delle quali l’ufficio dei servizi sociali e sanità ha curato il recapito delle lettere ch spiegano come ritirarla, eppure tanti cittadini hanno chiesto e ancora chiedono formalmente perché loro non l’hanno ricevuta. Nell’ultimo mese sono stati circa 400 i contatti all’Urp e altrettanti al servizio sociale e immigrazione. Insomma, un vero assalto. Solo in una minima parte (3% circa) si tratta di beneficiari che, per errore postale, non hanno ricevuto la lettera e in questi casi il Comune provvede a ristamparla e consegnarla. Il problema vero però è un altro: i tanti che bussano alle porte o che telefonano agli uffici del Comune sono fondamentalmente persone in difficoltà che però sono rimaste tagliate fuori dal contributo. O meglio, sono persone che avrebbero diritto alla carta solidale acquisti, avendo un Isee inferiore a 15mila euro come richiesto, ma non figurano negli elenchi dei beneficiari forniti dall’Inps al Comune stesso. In più c’è la difficoltà a reperire informazioni certe, come segnalato dal nostro giornale, che perdura da mesi e ha messo sotto pressione nelle scorse settimane anche i Caf dei sindacati.

"Il mancato inserimento nell’elenco dei beneficiari, come si può intuire, è che le risorse messe a disposizione non sono state sufficienti per coprire interamente chi aveva i requisiti definiti dal decreto e pubblicizzati sui vari canali istituzionali e non – commenta il vice sindaco, Simone Faggi –. L’elenco dei beneficiari è stato determinato da Inps sulla base delle risorse disponibili, pertanto non tutti i nuclei con i requisiti sono effettivamente rientrati nel contributo della carta spesa. Si può dire che con questi numeri arriviamo grossomodo a coprire chi ha un Isee fino a circa 10mila euro nel nostro territorio. Sono rimaste fuori almeno 4-500 famiglie che potevano aver diritto alla card avendo un Isee fra 10 e 15mila euro, ma è una responsabilità che sta in capo al governo, non all’amministrazione comunale". E ancora: "Avevamo detto fin dall’inizio che questa modalità del tutto calata dall’alto e lontana dai percorsi che vengono fatti con le famiglie che sono in carico ai servizi sociali era sbagliata. E avevamo subito espresso forti perplessità sulla scarsità del contributo, una misura del tutto insufficiente – insiste Faggi –. Peraltro consideriamo che questo contributo è andato a prendere il posto di quelli per l’affitto, circa 800mila euro che sono stati tagliati e che avevano un’incidenza importantissima per le famiglie in difficoltà. Ora siamo al paradosso che la card spetta a chi ha certi requisiti, che vengono individuati i beneficiari ma poi non ci sono le risorse. In definitiva si è creata una grande aspettativa, sproporzionata rispetto alla possibilità di soddisfare il fabbisogno".

L.M.