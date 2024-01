La "cantera"?. In azienda. Ed è subito gol

Manca personale? Me lo creo "in casa". O meglio, in azienda. C’è tanto della praticità pratese nella scuola di tessitura alla Nova Fides, capace di intrecciare formazione, lavoro, e futuro. Sì perché senza manodopera mica si va avanti. Vietato lamentarsi, meglio farsi venire un’idea. Ed eccola. L’idea è pure piaciuta: per chi offre lavoro è un modo per dare un impulso al ricambio generazione, per chi lo cerca...beh, è un affare. Sei donne, tutte under 30, si sono sedute ai "banchi di scuola", iniziando a intrecciare sapere ed esperienza: formate sui macchinari giusti da persone esperte. Rubando il vocabolario al mondo del pallone, nel distretto c’è chi la "cantera" se la fa in azienda. E alla fine fa gol.