La campana del vetro? Invasa dall’immondizia

Eppure dovrebbe essere un concetto ormai noto. Le campane del vetro servono per gettare bottiglie usate e non rifiuti di ogni genere. Non è così in via Iacopo da Lentini dove la campana del vetro è costantemente presa di mira per scaricare qualsiasi genere di rifiuto. E non importano le proteste né la pulizia continua, gli scarichi abusivi vanno avanti indisturbati creando non poco malumore tra i residenti che chiedono adesso un intervento più incisivo. Attorno alla campana del vetro finisce di tutto come testimoniano le numerose foto inviate alla redazione: plastica, carta, sacchi della spazzatura, residui di ogni genere. Si tratta proprio di un brutto spettacolo del quale i residenti adesso sono stufi. Il problema non è tanto la quantità di rifiuti, ma il fatto che questi creano degrado e sporcizia.

Gli uffici di Alia sono aperti: per richieste e segnalazioni il call center è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, con i tre numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile), 0571.196 93 33 (da rete fissa e rete mobile) oltre che attraverso Aliapp.