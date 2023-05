La camminata colorata per le vie della città

Prato, 5 maggio 2023 - In oltre 300 si sono ritrovati in piazza delle Carceri a Prato per una "camminata colorata" per le vie della città. Evento realizzato con la collaborazione del "Centro Affidi di Prato", SDS Area Pratese, Comune di Prato, Misericordia di Prato e Associazione nazionale Carabinieri.

Passeggiata di 5 Km attraversando addirittura il salone consiliare del Comune e sosta alla panetteria Santa Trinita che ha offerto il ristoro. Servizio fotografico a cura della ETS Regalami un sorriso.