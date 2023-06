La camminata benefica Ricavato devoluto alla Lilt

Appuntamento martedì 4 luglio con la quarta edizione di "La vita al centro", la camminata benefica non competitiva organizzata dall’associazione Sport per Prato e il cui ricavato sarà devoluto a favore della sezione pratese della Lilt-Lega italiana per la lotta ai tumori. Lo scopo è quello di promuovere il ruolo centrale dell’attività fisica nel mantenimento del benessere psicofisico e sostenere l’attività di prevenzione della Lilt.

Il sodalizio tra la Lilt e Sport per Prato poggia forte sulla convinzione che attività fisica e alimentazione siano il pilastro della prevenzione. Sono due i percorsi proposti: strong di 8 chilometri e light di 4 chilometri. Il ritrovo è alle 19.30 al Playground del Serraglio con partenza alle 20. Il percorso si snoda lungo la pista ciclabile che porta fino ai nuovi container del Ponte Petrino. Da qui chi sceglie il percorso strong può proseguire per Gonfienti e poi, come per il percorso light, percorso indietro seguendo la via dello stadio sul Lungobisenzio, piazza san Marco. L ’arrivo è per tutti al Castello dell’Imperatore . Non è una gara: si parte e si arriva tutti allo stesso traguardo, qualcuno camminando qualche chilometro in più. Per le iscrizioni: Decathlon presso il Centro commerciale Parco Prato dalle 9 alle 20.30; Lega tumori in via Catani 263 e il 4 luglio poco prima dell’inizio della camminata. Per tutti t-shirt in omaggio. Ancora una volta dopo il successo delle passate edizioni, migliaia di atleti e appassionati di running popoleranno la città..