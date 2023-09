La Camerata e il dono alla città Un concerto per guardare al futuro

Tradizionale appuntamento con la musica sotto le stelle del Settembre pratese in piazza Duomo. Stasera alle 21 sarà eseguito il concerto della Camerata strumentale "Città di Prato" che, come di consueto, sarà un dono alla città e alla festa di Prato: l’ingresso alla serata di musica dal vivo è gratuito.

I musicisti della Camerata diretti dal maestro Jonathan Webb eseguiranno celebri brani di Wolfgang Amadeus Mozart e di Ludwig van Beethoven. Così la Camerata intende festeggiare il settembre cittadino con il consueto concerto ad ingresso libero che è ormai diventato una sorta di abbraccio fra i cittadini e la loro orchestra. Di Mozart ascolteremo Die Zauberflöte ("Il Flauto magico"), Ouverture K. 620, mentre di Beethoven la Sinfonia n. 5 in do minore op. 67. Entrambi le partiture illustrano un passaggio dalle tenebre alla luce e, ancor di più, la fiducia nei confronti dell’umanità.

La celebre Quinta Sinfonia di Beethoven, forse la più eseguita e la più universalmente conosciuta delle nove Sinfonie, è considerata il paradigma del sinfonismo beethoveniano.

Dalla valenza tragica della tonalità di do minore del primo movimento, con la configurazione icastica del tema – i famosi "tre più uno" colpi iniziali, esposti all’unisono – alla sfolgorante tonalità di do maggiore dell’ultimo movimento che celebra con slancio il trionfo dell’intelletto e della ragione, in un’apoteosi coinvolgente e liberatoria. Conto alla rovescia, infine, per una piccola ma significativa novità legata alla Camerata strumentale e che sarà svelata nel corso della serata in piazza Duomo.