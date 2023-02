La buona condotta di Elvira Mujčić

In anteprima nazionale giovedì 16 alle 18.30 la scrittrice Elvira Mujčić (foto) presenterà al Pecci il suo nuovo libro "La buona condotta", Crocetti Editore Gruppo Feltrinelli in dialogo con Riccardo Michelucci. Come la maggior parte dei suoi scritti, Elvira Mujčić ambienta la buona condotta, nelle martoriate terre della ex Jugoslavia, un richiamo alla guerra nel cuore dell’Europa di stringente e dolorosa attualità. All’indomani dell’indipendenza del Kosovo, in un piccolo paese sul confine si tengono le elezioni per il sindaco. Gli albanesi sono 1362, i serbi 1177. Cosa accade se a essere eletto è un serbo che vuole andare d’accordo con gli albanesi? Succede che a Belgrado non va per niente bene, e mandano un nuovo sindaco che continui a soffiare sul fuoco della rivalità etnica. Il suo arrivo non porta solo scompiglio politico, ma stravolge le vite dei protagonisti. A partire da un fatto realmente accaduto, Elvira Mujčić dà vita a una storia emozionante dove i personaggi combattono per sfuggire il destino che la Storia, la politica o i benpensanti disegnano per loro. Il passato recente, la guerra mai capita e mal conclusa, i rancori e le manipolazioni pesano su di loro, che però lottano per rimanere fedeli a sé stessi. Mostrandoci che un futuro migliore può sempre sorgere.