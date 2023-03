La Briglia, ora rivive il villaggio-fabbrica

Le storie de La Briglia, di Luicciana e di Cavarzano saranno a disposizione per cittadini e turisti grazie a dei pannelli interattivi posizionati nelle rispettive frazioni. L’itinerario fa parte dell’ultima fase di "Sentieri di voci e lavoro nei borghi dell’Appennino" e finanziato dalla Regione, un progetto di ricerca e tutela del patrimonio immateriale legato al lavoro tra Ottocento e Novecento, con creazione di percorsi guidati di storytelling all’interno dei borghi realizzato da Cdse con i Comuni valbisentini.

Per quanto riguarda La Briglia, saranno le storie e le voci del villaggio-fabbrica Forti a riprendere vita grazie ad un Qr code presente sui pannelli e collegato a video con le testimonianze e sarà proprio la frazione vaianese ad essere interessata dalle prime sette installazioni. Poi, nelle prossime settimane, saranno posizionati i pannelli a Cavarzano e a Luicciana, con testimonianze su altri aspetti della vita in quei luoghi nei secoli scorsi. Infine, la creazione dei percorsi sarà accompagnata da un calendario di iniziative (passeggiate guidate e teatralizzate, incontri) in modo che gli itinerari diventino presidi visivi sul territorio, percorsi divulgativi, strumento di valorizzazione turistica e animazione territoriale. "Il progetto – spiega il presidente della Fondazione Cdse Giulio Bellini – punta alla valorizzazione di un tesoro immateriale, quello della memoria dei nostri borghi segnati dalla storia del lavoro. Insieme alle colleghe Maria Lucarini di Vernio e Maila Grazzini di Cantagallo siamo orgogliosi del risultato del lavoro del Cdse, che ha permesso di salvare questo patrimonio e renderlo vivo attraverso un progetto culturale, sociale e turistico allo stesso tempo".

Claudia Iozzelli