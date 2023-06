La bottega delle occasioni in Lazzerini Una mostra che racconta l’arteterapia

Sarà inaugurata oggi alle 18 in Lazzerini la mostra La bottega delle occasioni che raccoglie i lavori frutto del laboratorio di Arteterapia condotto da Claudia Masolini per la Humanitas Cooperativa. E’ un’esposizione collettiva di più anime e modalità espressive e sarà visitabile fino al 31 luglio durante gli orari di apertura della biblioteca. In mostra ci saranno le opere di Naira Ali, Diego Anedda, Vincenzo Barbieri, Martina Bartolozzi, Luciano Bechicchi, Patrizio Canto, Emanuele Casini, Ennio Cecchi, Marco, Paola Dal Magro, Federico Ghelardini, Andrea Lezzi, Mario Mondani, Alessandro Ottanelli, Bruno Pellegrini, Daniele Rosa, Eno Rrucaj, Andrea Tumminello.