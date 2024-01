La bocciatura adesso serva ad accelerare

Servono più investimenti e interventi più rapidi da parte del Consorzio di bonifica Medio Valdarno. Le parole del vicesindaco Simone Faggi, che insieme a Biffoni e a tutta la macchina della protezione civile è sempre stato in prima linea per affrontare il disastro dell’alluvione, suonano come bocciatura netta per quanto è stato fatto finora dal Consorzio. Del resto le parole di Faggi seguono il nostro viaggio sulle rive del Bisenzio, che ha mostrato come ci siano ancora carcasse di auto, fango e massi lungo il fiume, a quasi tre mesi dalla notte del 2 novembre. Che serva più rapidità, non c’è dubbio. Che servano più investimenti, nemmeno. Il problema è che i soldi li chiede anche il Consorzio. Un cortocircuito che va risolto.