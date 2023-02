La benedizione? Si prenota on line

Si avvicina il tempo di Pasqua e di conseguenza anche delle benedizioni. A Montemurlo però la tradizione lascia il passo alla tecnologia e non importa se la platea dei fedeli è formata per lo più da anziani. Chi desidera la benedizione pasquale può prenotarsi tramite Facebook, "compilando il modulo al link dedicato". Non proprio alla portata di tutti in particolare dei più anziani, che superata una certa soglia d’età, hanno poca dimestichezza con la tecnologia. E magari per la benedizione pasquale preferivano fare affidamento sul vecchio, ma funzionale calendario delle vie.

"Per richiedere la benedizione, bisogna farne richiesta entro domenica 19 febbraio", recita la pagina Facebook della parrocchia del Sacro Cuore a Montemurlo. "Fate bene attenzione: il giorno della benedizione verrà visualizzato sullo schermo dopo aver compilato la richiesta su Internet". Anche la chiesa quindi si adegua ai tempi moderni affiancando alla tradizionale comunicazione porta a porta anche un messaggio e un link internet che lascia un po’ spaesati. Resta comunque per gli affezionati fedeli che non hanno un profilo Facebook anche la possibilità di richiedere la benedizioni in forma cartacea "riconsegnando in fondo alla chiesa il modulo allegato alla lettera che la parrocchia sta provvedendo a consegnare nelle varie abitazioni". C’è comunque un punto fermo: la benedizione va prenotata entro il 19 febbraio altrimenti niente parroco né chierichetti alla porta. Anche in questo caso una soluzione viene offerta: "Per chi non facesse in tempo a fare la richiesta on line o in modalità cartacea o anche per chi non avesse la possibilità di essere in casa nei giorni delle visite - si legge ancora sulla pagina Facebook del Sacro Cuore -, potrà venire in chiesa insieme alla propria famiglia per partecipare alla messa giovedì 30 marzo alle 21, al termine della quale sarà possibile ricevere la benedizione ed anche una bottiglietta di acqua santa da portare a casa, con le indicazioni per una breve preghiera in famiglia". Un kit fai da te che i fedeli potranno avere in dote partecipando alla messa serale del 30 marzo con tutte le informazioni utili a benedire la propria abitazione in autonomia. È il segno dei tempi, nessun escluso.

Silvia Bini