La bellezza che salva. In San Domenico incontri per trovare un pizzico di felicità

In questo tempo segnato da tante incertezze sul futuro, come si fa a trovare la felicità? Il Gruppo Storico San Domenico ha posto questa domanda ad alcune personalità nel campo della fede, della medicina, dell’arte e della psicologia. Ne è nato così un calendario di incontri mensili con relatori d’eccezione, da febbraio a giugno. Negli ambienti di San Domenico ci saranno ad esempio la storica dell’arte Cristina Acidini, l’abate di San Miniato al Monte padre Bernardo Gianni e don Marco Pozza, uno dei sacerdoti più vicini a papa Francesco. "Abbiamo osato e ci siamo riusciti – dice Franco Badiani, presidente del Gruppo Storico San Domenico –. Volevamo proporre alla città delle serate utili alla riflessione. Non ci dobbiamo abbattere se questo tempo è pieno di difficoltà, per questo abbiamo pensato di dare spunti, idee e riflessioni a chiunque abbia voglia di capire e mettersi in gioco". Franco Badiani è uno di "quei ragazzi" cresciuti nel campino di San Domenico, quando la parrocchia, allora una delle più vaste del territorio diocesano, era retta dai frati minori. Il parroco era padre Giorgio Civinini e tantissimi, talvolta anche trecento, erano i bambini e i giovani che frequentavano quegli ambienti. "Si andava alle 14 e si usciva alle 20 – ricorda Badiani –; quelle stagioni ci sono rimaste nel cuore, sono nate amicizie che rimangono ancora oggi e per questo vogliamo continuare a impegnarci per San Domenico e per gli altri".

Il ricavato delle serate – precedute da un buffet e da una raccolta offerte – sarà devoluto al sostegno di famiglie in difficoltà. Si comincia sabato 17 febbraio con Cristina Acidini, dal 2006 al 2014 Soprintendente del Polo museale di Firenze, incarico ricoperto prima di lei da Antonio Paolucci. Il tema della serata è "Bellezza nell’arte, una eterna fonte di ispirazione". Acidini dialogherà con Isabella Lapi Ballerini e sarà introdotta dal collezionista Carlo Palli. L’incontro è in programma alle 21 ed è preceduto da un buffet con inizio alle ore 19,45 (per prenotare scrivere a [email protected] oppure telefonare al numero 333-9506140).