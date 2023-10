"La bella confusione" di Piccolo al Pecci

Riprende la programmazione della rassegna del Centro Pecci Books. Domani alle 18, nella Sala Cinema del Centro Pecci ci sarà Francesco Piccolo con "La bella confusione" (Einaudi 2023) in dialogo con Giovanni Bogani (critico cinematografico de La Nazione). Inseguendo come un detective le figure e gli episodi che hanno fatto la Storia, Francesco Piccolo ha setacciato lettere, filmati, appunti e diari, interviste, pettegolezzi, testimonianze. Perché in questo romanzo, diverso da qualsiasi altro romanzo, i personaggi si chiamano Marcello Mastroianni, Ennio Flaiano, Sandra Milo, Tomasi di Lampedusa, Camilla Cederna, Suso Cecchi d’Amico, Burt Lancaster e Pier Paolo Pasolini. Muovendosi tra il mito e l’aneddoto, la voce inconfondibile dell’autore di "Il desiderio di essere come tutti" risveglia milioni di ricordi e regala la luce perduta di un’epoca. Un documentario fatto di parole: la potenza dell’arte, i segreti del cinema, i duelli di un’Italia che non sapremmo più immaginare.

I prossimi appuntamenti di Centro Pecci Books: giovedì 23 novembre alle 18.30 ci sarà Jacopo Veneziani con "La grande Parigi 1900-1920 - Il periodo d’oro dell’arte moderna" (Feltrinelli, ottobre 2023) e giovedì 30 novembre Enrica Tesio con "I sorrisi non fanno rumore" (Bompiani, ottobre 2023).