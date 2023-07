LA BEFFA NEL CHIOSTRO

Questa sera alle 21.30 nel chiostro di San Domenico amdrà in scena "La beffa del grasso legnaiuolo", con ingresso libero. La vicenda del legnaiuolo Manetto e della beffa ordita alle sue spalle, riscoperta 35 anni fa dal regista Orazio Costa e interpretata per la prima volta nel 2010 da Carlo Monni nel ruolo di protagonista, torna in un nuovo allestimento proprio nell’anno in cui ricorre il decennale della scomparsa del celebre attore campigiano.

Spettacolo di Angelo Savelli.

Regia Andrea Bruno Savelli.

Con Luca Avagliano, Andrea Bruno Savelli, Emiliano Buttaroni, Lorenzo Carcasci, Olmo De Martino e con la partecipazione straordinaria di Sergio Forconi.