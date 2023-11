La battaglia di piazza XX Settembre. Puggelli: "Un confronto pubblico"

Un’assemblea pubblica sui lavori in piazza XX Settembre per fare chiarezza. E’ la proposta di Francesco Puggelli, capogruppo di opposizione. La spiegazione fornita dall’assessore ai lavori pubblici Leonardo Mastropieri sui motivi per il quale il cantiere in piazza non riparte e cioè il silenzio dietro cui si è trincerato il direttore dei lavori, dopo tre solleciti via pec, non convince. "Chiediamo – scrive il gruppo "Poggio, Insieme!" – un confronto pubblico su piazza XX settembre aperto alla cittadinanza. Ce ne faremo promotori, invitando anche il sindaco e chiedendo verità con carte alla mano. Basta teatrini. Siano gli atti a cantare e, soprattutto, che siano fatti ripartire subito i lavori".

La vicenda di questa piazza è al centro delle polemiche da mesi ed è sfumata la possibilità di un’inaugurazione prima di Natale. Puggelli e i consiglieri Pucci, Tasselli e Vettori ribadiscono che i due cantieri (piazza e viabilità) potevano procedere: "Dopo aver dato la colpa dello stop alla presunta mancanza di autorizzazioni, circostanza poi smentita dagli atti, assistiamo sbigottiti all’ennesima giravolta della giunta Palandri sullo stop al cantiere di piazza XX Settembre. Se non fosse che a rimetterci sono tutti i poggesi e i commercianti che dovranno affrontare il Natale con un cantiere abbandonato in pieno centro, la capacità menzognera con cui l’assessore Mastropieri individua l’ennesimo capro espiatorio, stavolta il direttore dei lavori, a cui dare la colpa, meriterebbe l’oscar per il miglior attore. Il permesso favorevole rilasciato dalla Provincia al progetto della piazza smentisce la prima bugia sulla mancanza delle autorizzazioni. Questa è l’unica verità: fin dal loro insediamento Palandri e Mastropieri hanno fatto di tutto per stoppare quei lavori che, se non fosse stato per il loro intervento, si sarebbero conclusi consegnando alla comunità, per questo Natale, una piazza rinnovata".