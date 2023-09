La battaglia delle mamme: "Ora strisce pedonali in via Liliana Rossi"

Non bastano due giardini pubblici e una scuola. Non bastano nemmeno le proteste di genitori e nonni che di anno in anno si rincorrono, per convincere l’amministrazione ad intervenire per rendere più sicura via Liliana Rossi. La strada, un tempo un dirittone unico, oggi è rallentata dalle rotatorie, ma davanti all’istituto comprensivo Lippi non c’è alcuna traccia di strisce pedonali. È almeno dal 2012 che vanno avanti le proteste, senza trovare soluzione. E così puntuali con l’inizio del nuovo anno scolastico ecco che le mamme sono tornate a protestare con tanto di Pec già pronta da inviare al Comune.

In effetti basta passare all’uscita di scuola per capire la pericolosità della situazione che mette a repentaglio la sicurezza di bambini: zaini in spalla, cartelline alla mano si affacciano sulla strada tra auto che sfrecciano a tutta velocità cercando il momento migliore per attraversare. "E’ una strada pericolosissima – dice Silvia, mamma di un bambino che frequenta la prima media –. Senza un attraversamento pedonale protetto i nostri figli rischiano ogni giorno di essere investiti, possibile che nessuno intervenga? Non ci sono strisce pedonali in corrispondenza dei servizi a collegare due parchi pubblici e la scuola media. Quello che succede è sotto gli occhi di tutti ogni giorno: ci sono ragazzini che attraversano ila strada senza alcuna protezione mentre le auto sfrecciano".

La preoccupazione di tutte le mattine è riuscire ad attraversare via Liliana Rossi senza essere investiti da qualche auto che, a tutta velocità, sfreccia ignorando le persone che stanno attraversando la strada. Dai giardini di via del Cilianuzzo per attraversare via Liliana Rossi non ci sono strisce pedonali, attraversamenti protetti o dossi rallentatori e quindi farsi notare dagli automobilisti è un’impresa davvero difficile.

Il triangolo della direttrice via Bologna, via medaglie d’Oro e via Liliana Rossi è sempre stato problematico dal punto di vista della viabilità. In questo caso però c’è in gioco la sicurezza di bambini e ragazzini. E nel corso degli anni di incidenti ne sono successi troppi. E’ ora di prendere provvedimenti.

