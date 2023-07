La banda dei Rolex colpisce ancora Coppia rapinata davanti a casa

L’attrazione per gli orologi Rolex è la molla di una serie di rapine messe a segno ai danni di facoltosi cittadini di nazionalità cinese. Dopo l’episodio registrato a Montemurlo, nella zona di Fornacelle di due notti fa, un altro episodio fotocopia è andato in scena a Poggio a Caiano.

A finire sotto le grinfie di una banda di tre-quattro balordi è stata una coppia di orientali, marito e moglie, mentre rincasavano poco dopo la mezzanotte di venerdì. I due sono stati circondati dalla manciata di malviventi che, senza proferire parola, hanno strattonato la moglie per rapinarla della borsa contenente denaro.

La donna, infatti, sebbene presa di sorpresa insieme al marito, ha provato ad opporre resistenza e ha ingaggiato con i rapinatori una sorta di lotta. Ha cercato con tutte le sue forze di non lasciare che i banditi potessero entrare in possesso della sua borsetta, ma alla fine ha dovuto cedere ed è caduta a terra.

Nella caduta ha riportato alcune sbucciature alle braccia e alle gambe, ma non è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118. All’interno della borsa l’orientale aveva qualche centinaio di euro.

Intanto i malviventi non si sono lasciati scappare il pregiato orologio Rolex in bella vista al polso del marito e glielo hanno tolto, scappando con la refurtiva e dileguandosi nella notte.

Sotto choc, la coppia ha dato l’allarme e ha chiamato i carabinieri. I militari dell’Arma hanno ascoltato marito e moglie per raccogliere quante più informazioni utili a ricostruire la rapina ed elementi per risalire ai responsabili dell’episodio. Le indagini sono tutt’ora in corso; purtroppo i coniugi cinesi non hanno potuto fornire troppe descrizioni perché, come nel caso precedente di Montemurlo, la banda di rapinatori ha agito senza dire una parola e con i volti travisati dai cappucci delle felpe.

Molto probabilmente si tratta di colpi messi a punto dopo che i malviventi hanno studiato le mosse e le abitudini delle vittime prescelte. Non è escluso che possa essere un gruppo di rapinatori che si sposta sul territorio della provincia specializzato proprio in rapine del genere. Nel caso di Montemurlo, al cinese, che stava rincasando, sono stati trafugati soldi in contanti e l’orologio Rolex. Azioni fulminee, ma molto fruttuose per i malviventi che entrano in azione sulle vittime, andando a colpo sicuro.

