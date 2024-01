La baby gang che deruba i coetanei. Rapine in serie con coltelli e pistole. Via cellulari, giubbotti, collanine

Erano arrivati a usare perfino coltelli e pistole per minacciare e derubare i coetanei (tutti minorenni), del cellulare, del portafogli con dentro pochi spiccioli, del giubbotto o della collanina d’oro. La Procura dei Minori di Firenze ha chiuso le indagini a carico di tre minorenni di 15 e 16 anni, tutti di origine straniera ma da sempre residenti a Prato, accusati di quattro rapine messe a segno in città ai danni di coetanei tra il febbraio e il marzo dell’anno scorso. Una serie di episodi finiti sulle pagine dei giornali che avevano fatto alzare l’asticella dell’attenzione per le modalità violente e brutali usate dai giovanissimi.

Le indagini hanno portato a identificare i tre, difesi dagli avvocati Elisa Baldocci, Antonia Zaccaria e Federica Casu, che fra le altre cose sono accusati anche di ricettazione e di detenzione di proiettili. Le indagini sono risalite ai tre per un episodio che risale al 6 febbraio 2023 quando i minorenni avevano avvicinato un coetaneo con la scusa di vendicare un torto che la vittima aveva fatto a un amico. In quell’occasione gli avevano mostrato un coltello e una pistola e poi lo avevano colpito con un calcio al petto per rubargli il cellulare che poi era stato rivenduto. Nello stesso giorno, avevano aggredito un altro minore con una bottiglia rotta per prendergli il giubbotto. Stesso giubbotto che poi è stato trovato addosso a uno dei baby rapinatori. Appena due giorni dopo, avevano costretto un altro coetaneo, di origine cinese, a subire una vera e propria "perquisizione". Alla fine gli avevano sottratto le cuffie ’airpod’ in quanto si erano accorti che la vittima gli aveva scattato una foto. Il 24 marzo, invece, avevano avvicinato un altro giovane con la scusa di un "chiarimento". In realtà, con un colpo fulmineo, gli avevano strappato la collana d’oro dal collo. Poco dopo lo avevano incontrato di nuovo e nella trattativa per restituire la collana, avevano preso il portafoglio a un amico della vittima sfilando i 17 euro che vi erano contenuti. Dalle indagini sono emersi altri particolari inquietanti. Uno dei tre indagati è stato trovato in possesso di due cartucce per pistola oltre a due mazzi di chiavi di auto, una carta postapay, alcuni gioielli e perfino una valigetta di pronto soccorso in uso al 118, la cui provenienza è sicuramente furtiva. Che cosa se ne facessero non è stato chiarito. I tre furono rintracciati dopo qualche mese e dopo la denuncia delle vittime. La Procura ha chiuso le indagini e ora i balordi potrebbero finire a processo.

Laura Natoli