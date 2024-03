La 325 resta un tormento. Interruzioni, buche e code. Automobilisti esasperati

VERNIO

Sr 325, ormai chiamata da molti automobilisti "la maledetta": non si fermano le polemiche sulle continue interruzioni e sulla mancanza di vie alternative valide. Criticità emerse anche con la chiusura totale poco prima della Pusignara, destinata a durare almeno fino a lunedì. Per non parlare dell’incidente di giovedì sera a Le Confina che ha costretto chi si recava verso Vernio (e probabilmente anche a Montepiano, tramite le vie alternative) a stare in fila fermo per un paio d’ore in attesa della rimozione del mezzo. Vie alternative che presentano piccole carreggiate, forte pendenza, molte buche, a quanto si legge dai commenti sui social da chi, andando a Montepiano in questi giorni le ha dovute percorrere. Criticità soprattutto mal segnalate, come ci ha indicato un lettore.

"Mi sono trovato – scrive Massimo Selmi – a transitare sulla strada che collega Mangona con San Quirico di Vernio ed in località Celle un camper proveniente da San Quirico era rimasto bloccato e non riusciva più a salire per la ripidità della strada, bloccando di fatto sia la discesa che la salita degli altri mezzi. Fortunatamente è passata una pattuglia della polizia municipale che ha provveduto a far fare retromarcia ad una decina di auto ed al camper stesso, per poter liberare la strada che, a causa della frana di Sasseta sulla Sr 325, rimane l’unica percorribile per raggiungere Montepiano dalla Val Bisenzio. Il guidatore del camper era diretto a Bologna e, trovatosi davanti l’avviso di chiusura della Sr 325, probabilmente indotto da un navigatore, ha imboccato questa via non conoscendo la particolarità di queste strade secondarie, senza che ci fossero avvertimenti sulla pericolosità per i mezzi pesanti e sull’opportunità di passare dall’altra strada che passa da Monteccuccoli. Visto che a seguito della frana è l’unica strada di collegamento per arrivare a Montepiano, e che per alcuni giorni non sarà ripristinata la Sr 325, mi sembrerebbe ovvio che ci fossero maggiori segnalazioni del pericolo".

Non va meglio a chi, in questi giorni, si trova ad utilizzare i mezzi pubblici. La segnalazione questa volta arriva dai consiglieri di Cantagallo, Alessandro Logli e Lorenzo Santi. "La linea che collega Prato a Castiglion dei Pepoli – spiega Logli – è stata deviata sull’autostrada, senza passare dalla Vallata: i tanti studenti e lavoratori che da Vaiano e Vernio vanno a Castiglione, in questi giorni stanno avendo seri problemi con l’orario predisposto da Autolinee Toscane e in molti hanno dovuto prendere il treno fino a San Benedetto e poi il bus, con la spesa di un biglietto aggiuntivo, nonostante abbiano l’abbonamento. Poteva essere prevista una sorta di navetta, ai due lati della frana. O altre soluzioni, che avrebbero potuto essere indicate dai sindaci interessati. Che invece su questi disagi non hanno detto nulla".

Claudia Iozzelli