La 325 da rifare Il territorio va sostenuto

Leonardo Biagiotti

C’è il tavolo fra Provincia e Comuni, ma bisogna aggiungere due sedie: per la Regione e per il governo. La 325 da anni è un problema da risolvere, ma sarebbe intollerabile non ascoltare i tanti campanelli d’allarme suonati di recente, con una raffica di incidenti più o meno gravi e quello, eclatante, che ha coinvolto un’autocisterna piena di gpl. E’ giusto che Calamai ed i sindaci cerchino alternative e si impegnino per migliorare la viabilità di supporto, ma per intervenire davvero il territorio non può essere solo. Certo, il caso del tunnel del Soccorso, atteso da anni, non lascia prevedere nulla di buono, ma la 325 è un problema anche per i soccorsi sanitari. Si può rimanere in silenzio anche su questo?