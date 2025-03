La 1000 Miglia arriva in classe

Fa tappa a Prato il progetto ‘La 1000 Miglia va a scuola’, promosso da Automobile Club di Brescia e 1000 Miglia Srl, e organizzato in provincia assieme all’Automobile Club di Prato. Coivolti l’istituto primario Don Bosco e Santa Caterina de’ Ricci. L’obiettivo è quello di diffondere la conoscenza della ‘corsa automobilistica più bella del mondo’ nel suo territorio di origine e di elezione. Il progetto è infatti proposto gratuitamente alle scuole di ogni ordine e grado della città in cui transita la 1000 Miglia. Fra queste c’è anche la provincia di Prato, dove la carovana transiterà mercoledì 18 giugno. Il progetto punta a fare cogliere agli studenti la portata di modernità della gara capace di unire molteplici temi (automobilismo, infrastrutture, industria, tecnologia, arte, costume, turismo) e a rendere loro nota la capacità svolta dalla Freccia Rossa di contribuire all’unificazione simbolica dell’Italia (insieme al Giro d’Italia) all’indomani della fine della seconda guerra mondiale. Le lezioni adesso coinvolgeranno anche De Andrè e Cicognini. Per info: [email protected]. "Il coinvolgimento delle scuole è per noi fondamentale - spiega Claudio Bigiarini, direttore dell’Automobile Club Prato - come dimostrano i circa 3000 studenti raggiunti ogni anno dalle iniziative di educazione stradale".