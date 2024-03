L’8 marzo nel segno di Marianna. Grande esempio di emancipazione

Verso l’8 marzo, nel segno di Marianna. Questo il titolo della tavola rotonda che mercoledì 6 marzo, alle 17.15, si terrà al Circolo Ambra di Poggio a Caiano. Tre rappresentanti femminili di Cisl, Uil e Cgil interverranno per offrire spunti di riflessione sulla figura della Beata Madre Margherita Caiani (Marianna era il nome della giovane poggese prima di farsi suora), fondatrice della prima scuolina del paese e poi dell’Istituto delle Suore Francescane Minime del Sacro Cuore. L’incontro sarà coordinato dall’insegnante Gabriele Marco Cecchi. Sarà lui a introdurre la tavola rotonda con una ricostruzione storica che permetterà di scoprire, nei movimenti religiosi femminili dell’Ottocento, i segni profetici di un cammino di emancipazione femminile. Poi interverranno Suor Salvatorica Serra, per l’Istituto delle Minime Suore di cui è stata madre generale, e tre sindacaliste: per la Cgil Grazia Tempesti (responsabile del Coordinamento femminile Spi di Prato e storica dirigente scolastica del Gramsci Keynes), per la Uil Anna Diodato (responsabile provinciale pari opportunità della Uilp) e per la Cisl Franca Petrà, della Federazione nazionale pensionati di Firenze e Prato.

Nel corso della tavola rotonda si parlerà dell’azione educativa e sociale della Beata poggese, della sua testimonianza di vita e infine delle opere che le Minime Suore attualmente stanno svolgendo nel mondo. Con le loro missioni in Egitto, in Brasile, in Terra Santa, in Giordania e in Sri Lanka, le Suore Minime stanno continuando a camminare sulle orme di Marianna, questa grande donna che, vissuta tra l’Ottocento e il Novecento, ha ancora tanto da dire agli uomini e alle donne del nostro tempo.

L’ingresso all’iniziativa è libero.