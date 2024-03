L’8 Marzo a Vaiano. Racconti di migranti

Si intitola "DiMMi dell’8 marzo", l’iniziativa organizzata per la Festa della donna, a Vaiano, con pranzo, musica dal vivo e racconti di donne migranti, nella sala polivalente Baldini, in via Aldo Moro. Ci sarà l’esibizione della band "Gli orsacchioni". Alle 15.30, si terrà l’incontro con Dolores Blasco Rodi e Loredana Damian, finaliste del concorso DiMMi 2023 e 2018 e pubblicate da Terre di mezzo Editore nei libri "Il diritto di salvarsi" e "Se il mare finisce". I due volumi raccontano di

Zakia che grida la condizione delle donne afghane oppresse dai talebani, di Madiana che lascia l’Albania per studiare legge, di Yvette scappa dalla cultura patriarcale del Camerun che la vuole immobile e di Khayam un sedicenne afghano che fugge dal reclutamento forzato dei talebani.