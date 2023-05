"Kimono" per l’ambasciatore giapponese

Un ospite d’onore al museo del tessuto. L’ambasciatore del Giappone in Italia Suzuki Satoshi, insieme alla consorte e al console generale onorario del Giappone Laudomia Pucci, ha visitato il museo per vedere la mostra "Kimono. Riflessi d’arte tra Giappone e Occidente" (foto). E’ stato accolto dal presidente della Fondazione Francesco Nicola Marini e dal direttore del museo Filippo Guarini, con i quali si è congratulato per l’esposizione che presenta l’arte e la moda giapponesi dell’epoca, fiorite dall’incontro con la cultura occidentale. Martedì pomeriggio invece in palazzo comunale c’era stato l’incontro tra l’ambasciatore del Giappone Suzuki Satoshi e il sindaco Matteo Biffoni. Presente anche il sottosegretario al ministro degli Esteri Giorgio Silli.

L’ambasciatore è in questi giorni in visita a Prato e ha espresso grande interesse per la città e, in particolare, per la sua tradizione tessile. Anche in Comune si è congratulato per la mostra al museo del tessuto "Kimono: riflessi d’arte tra Giappone e Occidente", che poi ha visitato ieri.