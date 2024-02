Juniores biancazzurri alla prova Imolese

Dopo avere espugnato per 3-1 il campo del Borgo San Donnino (reti di Moussaid, Mirzac e Nannucci), centrando la seconda vittoria di fila nel 2024, dopo quattro ko consecutivi, la Juniores nazionale del Prato adesso cerca continuità. Prova a farlo giocando in casa al Parrocchiale di Mezzana domani alle ore 15 ospitando l’Imolese. Si tratta a tutti gli effetti di uno scontro diretto per le fasi nazionali, visto che i biancazzurri precedono di un punto in classifica i rivali di giornata. Il Prato è infatti a quota 35 punti, che valgono al momento la quinta piazza, ma ha pure una partita giocata in più rispetto all’Imolese che recupererà il 28 febbraio il big match con la capolista Piacenza. Fare risultato, o quantomeno non perdere, sarà imprescindibile per la corsa alle fasi nazionali, anche perché le rivali dal quarto posto in su stanno correndo veloci. Il Corticella, quarto, ha quattro punti di vantaggio sul Prato, mentre il Ravenna terzo ne ha sette. Discorso chiuso per la vetta con Forlì e Piacenza che si giocheranno la vittoria del girone E. I biancazzurri quindi dovranno fare punti e guardarsi le spalle visto che il plotone composto da Progresso, Pistoiese, e Carpi è lì in un fazzoletto di soli tre punti dai lanieri.