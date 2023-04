Johnny Cash e San Paolo In scena l’unico romanzo

Non tutti sanno che Johnny Cash ha scritto un romanzo sull’apostolo Paolo. Johnny il ribelle, Johnny the man in black, contemporaneo di Elvis Presley, icona del country rock negli anni Cinquanta, voce di protesta insieme a Bob Dylan negli anni Sessanta. Quel libro ha ispirato lo spettacolo che andrà in scena domenica alle 18 al Teatro Magnolfi: "L’uomo in bianco – La storia del libro scritto da Johnny Cash" è il titolo della pièce di e con Andrea Dezi e Riccardo Bianchini, in collaborazione con Piano B edizioni, casa editrice nata a Prato nel 2008, che resiste e pubblica saggistica e narrativa ed è distribuita in esclusiva per l’Italia da Messaggerie Libri. Il progetto è molto interessante: il libro di Johnny Cash sarà dato in omaggio con l’acquisto del biglietto. La caduta e la salvezza. Ecco cosa vedeva Johnny Cash in san Paolo. Ed era come guardarsi allo specchio. Era come cantare insieme in prigione. San Paolo era l’immagine che scioglieva la contraddizione che Cash viveva dentro di sé: il desiderio di salvezza e l’ineluttabilità della caduta. Nella vita di Cash le lacerazioni prodotte dal successo, dalle droghe, dal carcere, sono sempre illuminate dalla fede, l’oscurità è sempre rischiarata dalla luce, la caduta riscattata dalla redenzione. L’uomo in bianco è la luce che vide san Paolo sulla via di Damasco, la stessa luce che Cash ha cercato dopo ogni caduta, la luce che lo spingeva a rimettersi in piedi e tornare ad essere, per tutti, "the man in black". Inconfondibile a cominciare dal timbro profondo e baritonale della voce, capace di attraversare stagioni, mode e stili musicali restando sempre fedele a se stesso, Johnny Cash (1932-2003) è una delle figure più importanti di sempre nell’ambito della musica popolare americana. E L’uomo in bianco è l’unico romanzo che ha scritto. Domenica al Magnolfi, intorno alle 19, subito dopo lo spettacolo, nel foyer saranno presenti i protagonisti insieme ai titolari di Piano B edizioni per condividere con chi vorrà questo nostro progetto dedito a dare una seconda vita, in forma diversa, ai libri. Sarà inoltre esposta una selezione di volumi della casa editrice, con possibilità di acquisto. Per info e prenotazioni: 333 8193514 (whatsapp o chiamare dopo le 15) o [email protected]